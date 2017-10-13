Дождливая, но теплая пятница ожидается в столичном регионе

Дождливая, но теплая пятница ожидается в столичном регионеМосква 13 октября, 6:19
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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дождливая, умеренно теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно, пойдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области будет от 6 до 11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти 5-10 м/с.
Предстоящей ночью - облачно, дождь.
В субботу ночью и днем столице столбики термометров покажут 6-8, в Подмосковье - от 4 до 9 градусов. Весь день будет дождливым. Ветер южной четверти 5-10 м/с.