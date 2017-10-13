В парке "Зарядье" в Москве 16 октября откроется выставка "Заповедная Россия"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставка "Заповедная Россия" пройдет на территории московского парка "Зарядье" с 16 по 31 октября 2017 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичной мэрии.

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"Открытие выставки приурочено к международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха", который проводится уже на протяжении 10 лет. И мы рады, что в этом году эколого-просветительский проект будет реализован в том числе и на территории "Зарядья", - цитирует пресс-служба генерального директора парка Павла Трехлеба.

Экспозиция будет состоять из 30 снимков, сделанных фотографами во время экспедиций в российские заповедники и национальные парки. "На фотографиях, представленных в нашем парке, запечатлены животные особо охраняемых территорий страны: бурый медведь, улыбающийся тюлень, запорошенный снегом лис", - отметил Трехлеб.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а доступным для посещений стал с 11 сентября.