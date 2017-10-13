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Власти: работа с кинотеатром "35 мм" ведется конструктивно

Москва
13 октября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Правительство Москвы предложило новые помещения для размещения кинотеатра, в том числе в ЦАО

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Столичные власти ведут конструктивную работу с руководством кинотеатра "35 мм" после их выезда из Центрального дома предпринимателя на Покровке, сейчас им предлагаются помещения для аренды в центральных районах Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексей Фурсин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл обновленный Центральный дом предпринимателя (ЦДМ), который теперь заработал в новом формате Дома инноваций. Он будет служить ключевой площадкой по развитию и поддержке городского малого и среднего предпринимательства, а также выполнять функцию информационного центра по инновациям в городе. Кроме того, площадка будет помогать бизнесменам развиваться в своем деле и решать текущие проблемы их компании, станет местом для встреч, обмена бизнес-опытом, проведения образовательных лекций.

"Со стороны правительства Москвы "35 мм" были предложены новые помещения для размещения кинотеатра, включая помещения в ЦАО. Хочу отметить, что конфликтных ситуаций нет, все решается в конструктивном порядке", - сказал Фурсин.

Также, он добавил, что в настоящее время взаимодействие с "35 мм" осуществляется в юридической плоскости. Кроме того, Агентство инноваций Москвы (управляет зданием ЦДМ - прим. ТАСС) расторгло договор аренды с "35 мм" вследствие невыполнения последним обязательств по осуществлению арендных платежей.

Как сообщила ТАСС директор кинотеатра "35 мм" Ирина Мухьянова, кинотеатр пока приостановил свою работу и действительно получал предложения от властей Москвы по другим помещениям для аренды, но не счел их приемлемыми. "Нам предлагали другие помещения в центральных районах Москвы, но они нам не подошли. Кроме того, мы пока не знаем, куда вывезли наше оборудование из ЦДМ", - сказала Мухьянова.

Кинотеатр "35 мм" занял часть помещений ЦДП на Покровке в 2000 году. Он стал одним из первых, где начали показывать артхаусное кино.

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