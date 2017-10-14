Поезд "Москва" остановился в столичном метро в субботу утром из-за перезагрузки ПО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Остановка поезда нового поколения "Москва" в столичном метрополитене была связана с перезагрузкой программного обеспечения, сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

"Остановка поезда "Москва" на 10 минут была связана с перезагрузкой программного обеспечения, после поезд проследовал по графику", - говорится в сообщении.

#Мосметро: остановка поезда "Москва" на 10 минут была связана с перезагрузкой программного обеспечения, после поезд проследовал по графику — Московский транспорт (@DtRoad) 14 октября 2017 г.

Ранее в Twitter московского департамента транспорта сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии были незначительно увеличены интервалы движения из-за подозрения на неисправность поезда. Однако после проверки неисправность состава не подтвердилась.