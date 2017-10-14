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Поезд "Москва" остановился в столичном метро в субботу утром из-за перезагрузки ПО

Москва
14 октября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС
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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Остановка поезда нового поколения "Москва" в столичном метрополитене была связана с перезагрузкой программного обеспечения, сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

"Остановка поезда "Москва" на 10 минут была связана с перезагрузкой программного обеспечения, после поезд проследовал по графику", - говорится в сообщении.

Ранее в Twitter московского департамента транспорта сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии были незначительно увеличены интервалы движения из-за подозрения на неисправность поезда. Однако после проверки неисправность состава не подтвердилась.

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