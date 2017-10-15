Из общежития на юго-западе Москвы эвакуированы 150 человек из-за возгорания

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 150 человек эвакуированы из общежития на юго-западе Москвы из-за небольшого возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание произошло в общежитии по улице Введенского, 15, на площади 2 кв. метра. Из здания эвакуированы около 150 человек", - сказал собеседник агентства.

Возгорание уже потушено, его причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет.