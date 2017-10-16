Фасады более 700 зданий отремонтированы в центре Москвы

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фасады 750 зданий отремонтировали в центре Москвы, в том числе известные памятники архитектуры - старинные особняки и усадьбы XVIII-XX вв. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках городского благоустройства отремонтированы фасады 750 зданий на центральных улицах столицы. 258 из них являются объектами культурного наследия - это старинные дома, особняки и городские усадьбы XVIII-XX вв.", - говорится в сообщении. В их число вошли такие объекты культурного наследия, как палаты бояр Романовых, театральный флигель усадьбы Алексеевых и доходный дом братьев Бочаровых.
"Проект ремонта каждого дома со статусом объекта культурного наследия изучали и согласовывали вместе с документами на выдачу разрешения подрядной организации, которая проводит работы. Реставраторы осуществляли авторский надзор и научное руководство при проведении ремонта объектов культурного наследия. Главное условие - работы не должны изменить исторический облик здания", - приводятся на портале слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Отмечается, что до конца года планируется осуществить ремонт еще 80 домов на Пречистнеской набережной и в Соймоновском проезде.