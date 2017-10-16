Местонахождение спасателей Москвы при пожарах можно будет отследить с помощью браслетов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Умные" браслеты для пожарных и спасателей, которые помогают следить за состоянием здоровья сотрудников и определять их местонахождение во время тушения пожара, начали испытывать в Москве. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В браслеты встроен GPS/ГЛОНАСС-приемник. Устройства обладают функцией контроля неподвижности: если сотрудник с браслетом не двигается в течение 30 секунд, на мобильный пост безопасности поступает тревожный сигнал. Кроме того, спасатель может отправлять сигнал тревоги самостоятельно - сообщение поступит на мобильной пост безопасности и всем его коллегам, носящим "умные" браслеты", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексея Фурсина.

К тестированию браслетов приступили работники пожарно-спасательного центра №213 в Зеленограде. По словам Фурсина, с помощью браслетов глава спасательного отряда сможет более оперативно управлять тушением пожара, а также предупреждать сотрудников о приближении к опасным зонам, отправляя короткие сообщения на устройства. Устройствами можно пользоваться при температуре от минус 30 до плюс 55 градусов на расстоянии до 50 км от поста мобильной безопасности.

"Если пилотный проект будет признан успешным, устройства поступят на вооружение других пожарных отрядов столицы", - отмечается на портале.