Угроза взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилась

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здание торгового центра "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Здание полностью проверено кинологами с собаками. Подозрительных предметов не найдено, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.
На время проверки из торгового центра были эвакуированы около тысячи человек.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Всего за этот период в 170 городах атаке "телефонных террористов" подверглись более 2600 объектов, среди них торговые центры, школы, вокзалы, аэропорты, кинотеатры, ночные клубы и здания органов государственной власти. Были эвакуированы более 1 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.