Строительство подземного перехода под МЖД к метро "Фонвизинская" начнется в 2018 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Строительство подземного пешеходного перехода к станции метро "Фонвизинская" через Октябрьское направление Московской железной дороги (МЖД) начнется в первом квартале 2018 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

"Строительство подземного пешеходного перехода запланировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Отмечается, что створ проектируемого подземного пешеходного перехода будет проходить под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД от станции метро "Фонвизинская" до проектируемого проезда № 589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева. Переход будет иметь три выхода, которые будут оснащены лестничными сходами и лифтами. Для инвалидов по зрению предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

Станция "Фонвизинская" была открыта в составе участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" в сентябре 2016 года.