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В Москве неизвестный украл вывеску академии Минздрава России

Москва
16 октября, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту кражи в центре Москвы вывески Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще в пятницу, однако о нем стало известно только сейчас.

"Неизвестный похитил вывеску медицинской академии, расположенной по адресу: Баррикадная улица, 2/1, строение 1", - сказал собеседник агентства.

Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия, а также наличие камер видеонаблюдения, на которые мог попасть момент кражи.

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