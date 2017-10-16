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Власти планируют ввести в 2018 году 1,5 млн кв. м жилья в Новой Москве

Москва
16 октября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

За последние пять лет в Троицком и Новомосковском округах построили 8 млн кв. м жилья

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти планируют построить в Новой Москве 2,5 млн кв. м недвижимости в 2018 году, из них 1,5 млн кв. м жилья. Об этом в понедельник сообщается на сайте комплекса градостроительной политики Москвы.

"На 2018 год у нас запланирован ввод 2,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,5 млн кв. м - это жилье и 1 млн "квадратов" - прочие объекты", - приводятся на сайте слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Департамент ранее сообщал, что по итогам 2017 года в Новой Москве также планируется ввести 1,5 млн кв. м жилья.

За пять лет в Троицком и Новомосковском округах столицы было построено 11 млн кв. м недвижимости, из них 8 млн кв. м жилья.

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