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Владельцы московских кафе должны разобрать летние веранды до 15 ноября

Москва
16 октября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Штрафы для нарушителей могут достигать 300 тыс. рублей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Владельцы кафе в Москве могут быть оштрафованы и исключены из схемы размещения на следующий год, если не разберут летние веранды до 15 ноября. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сезон начинается 1 апреля и заканчивается 1 ноября. Две недели будет дано на демонтаж конструкций", - говорится в сообщении.

Штрафы для нарушителей могут достигать 300 тыс. рублей, кроме того кафе может быть исключено из схемы размещения на следующий год.

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