Владельцы московских кафе должны разобрать летние веранды до 15 ноября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Владельцы кафе в Москве могут быть оштрафованы и исключены из схемы размещения на следующий год, если не разберут летние веранды до 15 ноября. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сезон начинается 1 апреля и заканчивается 1 ноября. Две недели будет дано на демонтаж конструкций", - говорится в сообщении.

Штрафы для нарушителей могут достигать 300 тыс. рублей, кроме того кафе может быть исключено из схемы размещения на следующий год.