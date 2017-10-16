В Москве полиция ищет похитителя ноутбука из кабинета подразделения ФСИН

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская полиция ищет неизвестного, вскрывшего 10 кабинетов одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и похитившего ноутбук. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило заявление о том, что неизвестный через пролом в крыше проник в здание по улице Щепкина, дом 22, где на пятом этаже вскрыл 10 кабинетов управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России и похитил ноутбук стоимостью 2,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
Похищенный ноутбук принадлежит Счетной палате РФ. "Информация, содержащая гостайну, отсутствовала", - добавил источник.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.