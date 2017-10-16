В Москве полиция ищет похитителя ноутбука из кабинета подразделения ФСИН

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская полиция ищет неизвестного, вскрывшего 10 кабинетов одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и похитившего ноутбук. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление о том, что неизвестный через пролом в крыше проник в здание по улице Щепкина, дом 22, где на пятом этаже вскрыл 10 кабинетов управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России и похитил ноутбук стоимостью 2,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Похищенный ноутбук принадлежит Счетной палате РФ. "Информация, содержащая гостайну, отсутствовала", - добавил источник.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.