Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве полиция ищет похитителя ноутбука из кабинета подразделения ФСИН

Москва
16 октября, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах отметил, что в ноутбуке не было никакой информации, содержащей гостайну

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская полиция ищет неизвестного, вскрывшего 10 кабинетов одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и похитившего ноутбук. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление о том, что неизвестный через пролом в крыше проник в здание по улице Щепкина, дом 22, где на пятом этаже вскрыл 10 кабинетов управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России и похитил ноутбук стоимостью 2,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Похищенный ноутбук принадлежит Счетной палате РФ. "Информация, содержащая гостайну, отсутствовала", - добавил источник.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
5
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама