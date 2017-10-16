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Разгуливавший с ножом рядом с "Курской" мужчина помещен в психиатрическую больницу

Москва
16 октября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным источника, мужчина ранее был судим за кражу и побои

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Житель Тульской области, разгуливавший с ножом около станции Московского метрополитена "Курская" и проявлявший признаки неадекватного поведения, помещен в психиатрическую больницу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Днем в минувшую пятницу граждане сообщили в полицию, что возле метро "Курская" ходит человек с ножом. По словам заявителей, мужчина вел себя неадекватно", - сказал собеседник агентства. Прибывшие на место полицейские обнаружили 54-летнего жителя Тульской области, ходившего с декоративным ножом. Мужчина был доставлен в отделение полиции, после чего госпитализирован в психиатрическую больницу.

Источник ТАСС подчеркнул, что задержанный ранее был судим за кражу и побои.

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