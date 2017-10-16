Власти Москвы завершили прием заявок на участие в программе "Лидер.Мед"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы завершил прием заявок на участие в проекте по формированию кадрового резерва медицинских учреждений Москвы "Лидер.Мед". Всего зарегистрировано 6033 заявки, сообщил в понедельник ТАСС руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Проект "Лидер.Мед" направлен на формирование кадрового резерва столичного здравоохранения, он позволит выявить наиболее перспективных специалистов, которые смогут пополнить состав лучших руководителей наших поликлиник и больниц. За два месяца мы получили более 6 тысяч заявок, при этом 38% - это кандидаты на должность заведующего отделением и начальника отдела, 36% - на заместителя главного врача, около 26% - на должность руководителя организации. Радует то, что большинство участников выразили готовность объединяться с коллегами для выполнения сложных задач, а также соблюдать необходимый регламент и правила проекта", - сказал он.

По словам Хрипуна, основное количество заявок поступило от врачей, работающих в системе столичного здравоохранения. В проекте также приняли участие и специалисты из других российских регионов: Ставрополя, Нижнего Новгорода, Сургута, Сыктывкара, Оренбурга, Казани, Омска, Нижневартовска, Иванова.

Этапы программы

Программа определения кандидатов в кадровый резерв представляет собой четыре этапа, каждый из которых сопровождается оценкой управленческих, коммуникационных и личностно-деловых качеств участников. Первый шаг - подача заявки и заполнение анкеты с указанием сведений об образовании, профессиональном опыте. Также кандидат может приложить краткое эссе на управленческую тематику и предоставить короткий видеоролик о себе.

Сразу после заполнения анкеты кандидату предлагается пройти онлайн-тестирование. Наибольшие сложности вызвали вопросы, связанные с работой над амбициозными и сложными задачами, а также с готовностью внедрять в свою работу инновационные методы.

На данный момент кандидаты прошли два этапа проекта: заполнение анкеты и прохождение компьютерного тестирования. В ближайшем будущем им предстоит пройти третий этап - оценку потенциала сотрудников, содержащую поведенческие упражнения, мозговые штурмы по управленческим вопросам, интервью.

Завершающим этапом проекта станет общее определение рейтинга претендентов: участники, набравшие максимальное количество баллов, будут зачислены в кадровый резерв, а также получат сертификаты о включении в управленческий резерв Департамента здравоохранения Москвы. Итоги проекта будут подведены в рамках Ассамблеи "Здоровье столицы".

Проект "Лидер.Мед" начал свою работу в августе 2017 года, его основной целью является отбор сотрудников отрасли, мотивированных на построение карьеры в системе столичного здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала для подготовки и замещения вакантных руководящих должностей в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы.