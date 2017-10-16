Собянин наградил лауреатов премии "Крылья аиста"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста". Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Государственном Кремлевском дворце.

"Самая большая трагедия, когда дети лишаются своего детства. Вы возвращаете им самое главное на свете, вы возвращаете им семью, в своем большом и дружном доме дарите детям радость", - обратился Собянин к лауреатам премии и приемным родителям. Он отметил, что несколько лет назад, когда учреждалась премия "Крылья аиста", в сиротских учреждениях столицы находилось более 4 тыс. детей - "целый маленький город тяжелых проблем".

"Спустя пять лет те детские дома наполовину опустели, и тысячи детишек обрели новые семьи", - сказал мэр. По его словам, новых родителей за последние годы обрели множество детей-инвалидов и детей старшего возраста, "которым раньше невозможно было обрести семью". "Быть приемным родителем - большой труд, большая ответственность. Спасибо вам друзья, мы гордимся вами!" - сказал Собянин.

Лауреатами премии в этом году стали семьи Осиповых, Кабановых и Княгининых, воспитывающих в общей сложности два десятка приемных детей. Среди организаций, внесших вклад в семейное устройство детей-сирот и оставшихся без попечения родителей отмечены отдел соцзащиты населения района Вешняки, Центр содействия семейному воспитанию "Берег надежды", АНО "Институт развития семейного устройства" и Марфо-Мариинский центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, лауреатами премии в 2017 году стали главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Семак, журналист Ольга Алленова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и президент УК "МКБ Капитал" Роман Авдеев.

Глава департамента труда и соцзащиты населения столицы Владимир Петросян сообщил журналистам, что в настоящее время в Москве 2672 приемные семьи, тогда как в 2010 году их было 358. "В региональном банке данных более 20 тыс. детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, но в сиротских организациях осталось 1735 детей. Сегодня только 8% детишек проживают в наших организациях, остальные проживают в семьях", - сказал он. Петросян добавил, в настоящее время приемным семьям ежемесячно выплачивают по 16,5-27,5 тыс. руб. материальной помощи на ребенка.