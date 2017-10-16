Экс-замглавы ГУ МВД по Москве стал помощником начальника по общественной безопасности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника Главного управления МВД по Москве Вячеслав Козлов стал помощником начальника столичного главка полиции по линии охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД РФ.

"Принято решение о назначении Вячеслава Козлова на должность помощника начальника Главного управления МВД России по Москве по линии охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении крупных спортивно-массовых и общественно-политических мероприятий", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Козлов ушел на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел. С 2007 года он занимался вопросами охраны общественного порядка. На должность замначальника ГУ МВД он был назначен лишь год назад.