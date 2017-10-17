В Москве и по области ожидается местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем в Москве воздух прогреется до 10-12, по области - до 8-13 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
В среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит 4-6, по области - от 2 до 7 градусов тепла. Днем в столице столбики термометров покажут 11-13, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов.
Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.