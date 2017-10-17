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Машина сбила насмерть двух дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве

Москва
17 октября, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Водитель автомобиля "Лада" совершил наезд на троих рабочих, которые проводили работы на проезжей части

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля "Лада" сбил троих дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве, двое из них погибли, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Около 2:00 на выезде из Новоарбатского тоннеля водитель автомобиля "Лада" совершил наезд на троих дорожных рабочих, которые проводили работы на проезжей части", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, двое из них скончались на месте происшествия, третий госпитализирован.

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