Мобильный путеводитель по церквям и храмам Москвы появится в ноябре

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение, где будет собрана информация обо всех религиозных организациях столицы, появится в ноябре 2017 года. Об этом порталу Москва 24 сообщил во вторник председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.
"Приложение будет доступно на всех платформах: на Android появится сразу, на iOS - через пару недель после этого. Оно будет бесплатным для жителей Москвы, для приезжих, для туристов", - рассказал он.
С помощью путеводителя можно будет, в частности, узнать название и местонахождение религиозного объекта и график работы или ознакомиться с его историей.
"Там будет информация о специализированных магазинах, ресторанах, меню которых отвечает требованиям той или иной веры. То есть все, что связано с той или иной конфессией", - уточнил Палеев.