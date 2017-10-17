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Мобильный путеводитель по церквям и храмам Москвы появится в ноябре

Москва
17 октября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Бесплатное приложение будет доступно на Android и iOS

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Вид на храм Василия Блаженного

Вид на храм Василия Блаженного

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение, где будет собрана информация обо всех религиозных организациях столицы, появится в ноябре 2017 года. Об этом порталу Москва 24 сообщил во вторник председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.

"Приложение будет доступно на всех платформах: на Android появится сразу, на iOS - через пару недель после этого. Оно будет бесплатным для жителей Москвы, для приезжих, для туристов", - рассказал он.

С помощью путеводителя можно будет, в частности, узнать название и местонахождение религиозного объекта и график работы или ознакомиться с его историей.

"Там будет информация о специализированных магазинах, ресторанах, меню которых отвечает требованиям той или иной веры. То есть все, что связано с той или иной конфессией", - уточнил Палеев.

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