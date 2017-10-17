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Автомобильное движение открыли на Рождественском бульваре Москвы после ремонта

Москва
17 октября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В течение нескольких дней на новом дорожном покрытии появится разметка

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Рождественский бульвар после реконструкции

Рождественский бульвар после реконструкции

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автомобильное движение полностью открыли после завершившегося ремонта дорожного полотна на нечетной стороне Рождественского бульвара в столице. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ремонтные работы на бульваре проводились с 8 по 16 октября, в течение этого периода действовало частичное ограничение для проезда автомобилей. "Общая площадь нового дорожного полотна составила 5100 квадратных метров. На нечетной стороне Рождественского бульвара обустроены две полосы движения, ширина каждой - 10 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за девять дней на всем участке работ провели капитальный ремонт дорожного основания: сняли старое покрытие, выровняли провалы и просадки, а также установили бетонные основания для люков и колодцев.

"Ход работ был осложнен строительством коллектора. Поэтому там благоустройство, в том числе и укладка асфальта, завершилось позже, чем на других участках Бульварного кольца", - приводится на портале комментарий департамента капитального ремонта столицы.

Через несколько дней на новое дорожное покрытие нанесут разметку.

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