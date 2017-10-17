Средняя скорость движения на благоустроенных улицах в Москве выросла на 7%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средняя скорость движения на дорогах Москвы, где провели работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", в 2017 году увеличилась на 7%. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Благоустройство улучшает условия для всех участников движения. Каждая улица, которая попала в программу реконструкции, была детально проанализирована. Для автолюбителей средняя скорость движения увеличилась в среднем на 7%, были устранены перепробеги, "бутылочные горлышки". По некоторым улицам пропускная способность увеличилась на 25%", - сказал Ликсутов на заседании президиума столичного правительства.

Он пояснил, что в результате программы на Сретенке и Лубянке скорость движения автотранспорта выросла на 11%, на Белорусской площади - в два раза, на Садовом кольце транспорт стал двигаться на 13% быстрее, на Бульварном кольце - на 11% быстрее. При этом, по словам Ликсутова, столичный Центр организации дорожного движения отмечает увеличение средней скорости движения в Москве на 13% за последние шесть лет.

Заммэра отметил, что увеличение скорости движения связано с ростом использования городского транспорта. "С каждым годом все больше людей выбирают общественный транспорт для поездок по городу. Сегодня 70% горожан и гостей столицы передвигаются по городу на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. В 2010 году таких было 63%", - отметил заммэра.

Он также добавил, что в Москве самый высокий уровень безопасности дорожного движения по сравнению с другими городами России. "Количество ДТП за девять месяцев текущего года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, на 31% сократилось число аварий с общественным транспортом", - сказал он.

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача, отмечают московские власти, - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

В 2017 году благоустроено более 80 территорий, в том числе участок Садового кольца, от Долгоруковской улицы до Смоленской площади, протяженностью 12,1 километра.