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В Москве открылась международная выставка "Интерполитех-2017"

Москва
17 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Работа выставки в экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ продлится до 20 октября

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыл во вторник в Москве 21-ю международную выставку "Интерполитех-2017".

"Сегодня эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик и оснащения органов внутренних дел современными техническими средствами. Этому способствует площадка "Интерполитеха", которая позволяет продемонстрировать последние достижения ведомственной науки, ознакомления с разработками коллег из других правоохранительных структур", - сказал министр, открывая мероприятие.

Экспозиция разместилась на площади в 24,8 тыс. квадратных метров в экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ. Около 500 компаний, в том числе 59 компаний из 14-ти зарубежных стран представляют новейшую технику и перспективные разработки для правоохранительных органов. Организаторами мероприятия в этом году стали МВД, ФСБ и Росгвардия.

На протяжении работы выставки - до 20 октября - для желающих на площадках перед павильоном пройдут показательные выступления специальных подразделений МВД России, Росгвардии, пилотажной группы "Каскад" Управления ГИБДД по Москве и кинологической службы.

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