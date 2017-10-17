В Москве в 2018-2020 годах дополнительно заменят 6,3 тыс. лифтов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. лифтов дополнительно заменят в жилых домах Москвы в 2018-2020 годах. Об этом во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что речь идет об увеличении объемов замены лифтов в жилых домах в 2018-2020 гг. по региональной программе капремонта многоквартирных жилых домов. "В 2018-2020 гг. истекает срок эксплуатации 6302 лифтов, заменить которые первоначально планировалось в 2021 году и позднее", - сказал Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что всего в 2012-2017 годах было заменено 29 553 лифта. Таким образом, к началу 2018 года в домах, ремонт которых осуществляется Фондом капремонта Москвы, не останется лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.