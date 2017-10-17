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Платные парковки в дальнейшем будут точечно появляться в Москве

Москва
17 октября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

При этом столичные власти намерены оставить парковочные тарифы на прежнем уровне

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы продолжат точечно вводить платные парковки в местах наибольшего притяжения машин, при этом действующие тарифы изменяться не будут. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Точечное повышение происходит постоянно, мы периодически об этом заявляем. Программа эта никуда не уходит, она остается. При получении заявок и решений муниципальных депутатов, эти дома появляются [в зоне платного парковочного пространства]", - сказал он.

Ликсутов также добавил, что "с точки зрения повышения стоимости, таких планов нет". Тарифы на платную парковку останутся на прежнем уровне.

В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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