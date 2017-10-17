Платные парковки в дальнейшем будут точечно появляться в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы продолжат точечно вводить платные парковки в местах наибольшего притяжения машин, при этом действующие тарифы изменяться не будут. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Точечное повышение происходит постоянно, мы периодически об этом заявляем. Программа эта никуда не уходит, она остается. При получении заявок и решений муниципальных депутатов, эти дома появляются [в зоне платного парковочного пространства]", - сказал он.

Ликсутов также добавил, что "с точки зрения повышения стоимости, таких планов нет". Тарифы на платную парковку останутся на прежнем уровне.

В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.