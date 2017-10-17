Ликсутов поддержал идею о запрете судимым за тяжкие преступления перевозить пассажиров

Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 17 октября, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов выразил согласие с тем, что водители с судимостью за тяжкие преступления не должны перевозить пассажиров в городском транспорте столицы. Об этом он во вторник сообщил журналистам.
"Мы считаем, что такой запрет должен быть. Они могут вполне найти себе работу в городском транспорте, например, механиками, но перевозить пассажиров не должны", - сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах предложил запретить осужденным за тяжкие преступления работать водителями общественного транспорта. В настоящее время таких ограничений нет.