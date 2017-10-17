Ликсутов поддержал идею о запрете судимым за тяжкие преступления перевозить пассажиров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов выразил согласие с тем, что водители с судимостью за тяжкие преступления не должны перевозить пассажиров в городском транспорте столицы. Об этом он во вторник сообщил журналистам.

"Мы считаем, что такой запрет должен быть. Они могут вполне найти себе работу в городском транспорте, например, механиками, но перевозить пассажиров не должны", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах предложил запретить осужденным за тяжкие преступления работать водителями общественного транспорта. В настоящее время таких ограничений нет.