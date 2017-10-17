Ликсутов опроверг информацию о существовании в Москве светофоров со спецкамерами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы опровергли информацию СМИ о существовании в Москве специальных видеокамер, встроенных в светофоры, которые фиксируют пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Вам бы хотелось такой светофор? Нет, таких светофоров, которые штрафуют, которые считывают нарушения. Нет таких", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос о существовании в Москве светофоров, которые фиксируют нарушения.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Москве планируют тестируют специальные скрытые камеры, встроенные в светофоры, которые якобы фиксируют пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора.