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Ликсутов опроверг информацию о существовании в Москве светофоров со спецкамерами

Москва
17 октября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Некоторые СМИ сообщили, что скрытые камеры в светофорах будут фиксировать пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы опровергли информацию СМИ о существовании в Москве специальных видеокамер, встроенных в светофоры, которые фиксируют пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Вам бы хотелось такой светофор? Нет, таких светофоров, которые штрафуют, которые считывают нарушения. Нет таких", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос о существовании в Москве светофоров, которые фиксируют нарушения.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Москве планируют тестируют специальные скрытые камеры, встроенные в светофоры, которые якобы фиксируют пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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