Станция московского метро "Кутузовская" изменит режим работы с 18 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Одна из платформ на станции "Кутузовская" Филевской линии московского метро временно закроется для пассажиров с 18 октября в связи с проведением работ по реконструкции. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В связи с проведением работ по реконструкции Филевской линии будет изменен режим работы станции "Кутузовская". С 18 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Филевской линии в сторону центра, на станции "Кутузовская" производиться не будет", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что для проезда из области до станции "Кутузовская" необходимо будет доехать до станции "Студенческая" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кутузовская" в сторону центра пассажирам необходимо будет доехать до станции "Фили" и перейти на поезд, следующий в центр. При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут. Кроме этого, пассажиры смогут воспользоваться станцией "Кутузовская" Московского центрального кольца.

"В настоящее время реконструкция Филевской линии - один из наиболее масштабных проектов Московского метрополитена. Ремонтные работы здесь не проводились с момента открытия этой линии в конце 50-х годов прошлого века. Сооружение новых платформ и их техническое перевооружение позволит повысить парность поездов с 15 до 22 пар в час и сократить интервалы движения до 3 минут", - привела пресс-служба слова первого замначальника метрополитена Дмитрия Дощатова.

Реконструкция Филевской линии

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Реконструкция ее наземного участка от станции "Студенческая" до станции "Кунцевская" обусловлена естественным износом инфраструктуры линии. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Ремонт проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, и должен быть закончен в середине 2018 года.

Благодаря разработанному проекту капитальный ремонт Филевской линии проводится в несколько этапов, что позволяет избежать ее полного закрытия. 29 июня завершился первый этап реконструкции станций "Студенческая" и "Фили". Здесь вновь заработали платформы по направлению из центра и западный вестибюль станции "Фили".