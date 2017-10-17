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Более 50 домов введут в строй в 2018 году по программе реновации

Москва
17 октября, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Первые переселения начнутся в конце года, уточнил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число домов, которые в 2018 году будут введены в эксплуатацию в рамках программы реновации, составит 51. Об этом заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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"Насколько я помню из доклада сегодня на комиссии, 51 дом войдет в строй в 2018 году, и [их количество] постепенно будет нарастать. То есть до 2020 года на 210 площадках будет построено 3,4 млн квадратных метров жилья, всего надо 16 [млн кв. м]. До 2021 года эта цифра будет порядка 6 млн", - сказал он.

По словам Шапошникова, первые переселения в рамках реновации начнутся в конце 2017 года. "Это дома, которые находятся в собственности города, и если они подходят москвичам, которые захотят в них переехать, мы с удовольствием это воплотим", - сказал он, отметив, что в Москве под застройку готовы 210 площадок, 150 находятся в разработке.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. Программа рассчитана примерно на 10-15 лет. В целом она охватывает порядка 5 тыс. домов (преимущественно пятиэтажных "хрущевок"), в которых проживает более 1 млн человек.

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