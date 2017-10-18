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Пригородные электрички Москвы с 29 октября перейдут на зимнее расписание

Москва
18 октября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

На зиму некоторые электрички будут отменены

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Электрички Московской железной дороги (МЖД) начнут курсировать по зимнему расписанию с 29 октября. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Поезда пригородного сообщения перейдут на зимнее расписание с 29 октября 2017 года. Изменения коснутся графика движения электропоездов, которые дополнительно назначали весной и летом. Изменятся маршруты поездов и периодичность их курсирования. Кроме того, некоторые электрички отменят на зиму", - уточняется в сообщении.

Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования двух поездов, еще два поезда будут отменены. На Савеловском направлении отменят четыре поезда выходного дня. Пять поездов Рижского направления также изменят маршруты и графики движения.

Три поезда будут отменены на Белорусском направлении, там же продлят маршрут одной электрички и еще одной назначат ежедневный график. Периодичность курсирования двух поездов изменится на Киевском направлении, еще четыре электрички отменят. Пять поездов отменят на Казанском направлении.

Отмечается также, что на зимнее расписание уже перешли автобусы частных перевозчиков, работающих по госконтракту. На маршруты вышли более чем 800 рейсов в будние дни, а также 250 - в выходные, чтобы уменьшить время ожидания автобусов в холодную погоду.

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