Родители 21,5 тыс. детей в Москве применили удаленный запрет на покупку сладостей в школе

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Родители 21,5 тыс. московских школьников воспользовались функцией дистанционного ограничения на покупки детей по электронным картам "Москвенок" и запретили им приобретать в школьных буфетах шоколадные конфеты, мороженое и сладкую газировку. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Такой сервис доступен на московском портале госуслуг, если в учебном заведении действует система "Проход и питание", которая позволяет покупать еду в столовой или буфете по электронной карте. Родители могут установить запрет на покупку отдельных товаров по своему выбору.
"Сейчас чаще всего школьникам блокируют возможность покупки соленых хлебных палочек, мини-кренделей, бутербродов с ветчиной, шоколадных конфет и фигурок. Родители запрещают покупать детям мороженое, шоколадные яйца с игрушками, буреки с курицей, сыром или ветчиной, а также сладкую газировку", - приводится на сайте комментарий пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Отмечается, что с начала нового учебного года ограничения на покупку товаров в школьной столовой коснулись 21,5 тыс. школьников, что более чем в два раза превышает количество учеников, траты которых родители ограничивали в прошлом году: тогда покупки в школьной столовой с помощью электронных карт и браслетов совершали 10,4 тыс. детей.
"За первый месяц учебного года родители московских школьников пополнили баланс электронных карт и браслетов "Москвенок" более чем на 78 млн рублей, что на 44% больше, чем в сентябре 2016 года", - отметили в пресс-службе департамента.
Система "Проход и питание" действует в столичных школах с 2012 года, сейчас она работает в более чем 3,5 тыс. учебных заведений, что составляет более 90% школ и 70% детских садов Москвы. Электронные карты и браслеты есть у 850 тыс. школьников, 680 тыс. родителей воспитанников дошкольных групп и более 160 сотрудников образовательных учреждений.