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Родители 21,5 тыс. детей в Москве применили удаленный запрет на покупку сладостей в школе

Москва
18 октября, 11:11 UTC+3

Родители запрещают покупать школьникам такие продукты, как хлебные палочки, крендели, сладкая газировка, шоколадные конфеты и мороженое

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Родители 21,5 тыс. московских школьников воспользовались функцией дистанционного ограничения на покупки детей по электронным картам "Москвенок" и запретили им приобретать в школьных буфетах шоколадные конфеты, мороженое и сладкую газировку. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Такой сервис доступен на московском портале госуслуг, если в учебном заведении действует система "Проход и питание", которая позволяет покупать еду в столовой или буфете по электронной карте. Родители могут установить запрет на покупку отдельных товаров по своему выбору.

"Сейчас чаще всего школьникам блокируют возможность покупки соленых хлебных палочек, мини-кренделей, бутербродов с ветчиной, шоколадных конфет и фигурок. Родители запрещают покупать детям мороженое, шоколадные яйца с игрушками, буреки с курицей, сыром или ветчиной, а также сладкую газировку", - приводится на сайте комментарий пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что с начала нового учебного года ограничения на покупку товаров в школьной столовой коснулись 21,5 тыс. школьников, что более чем в два раза превышает количество учеников, траты которых родители ограничивали в прошлом году: тогда покупки в школьной столовой с помощью электронных карт и браслетов совершали 10,4 тыс. детей.

"За первый месяц учебного года родители московских школьников пополнили баланс электронных карт и браслетов "Москвенок" более чем на 78 млн рублей, что на 44% больше, чем в сентябре 2016 года", - отметили в пресс-службе департамента.

Система "Проход и питание" действует в столичных школах с 2012 года, сейчас она работает в более чем 3,5 тыс. учебных заведений, что составляет более 90% школ и 70% детских садов Москвы. Электронные карты и браслеты есть у 850 тыс. школьников, 680 тыс. родителей воспитанников дошкольных групп и более 160 сотрудников образовательных учреждений. 

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