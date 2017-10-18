Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три вокзала и два аэропорта "заминированы" в Москве

Москва
18 октября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, поступили сообщения об угрозе взрыва на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившие сообщения об угрозе взрыва на трех вокзалах и в двух аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Кинологи проверяют здания", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Библиотеке имени Ленина. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сегодня в Москве был "заминирован" Ярославский вокзал. Из здания были эвакуированы 450 человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Умер бизнесмен Левон Айрапетян
4
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
5
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
6
Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама