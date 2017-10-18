Три вокзала и два аэропорта "заминированы" в Москве

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившие сообщения об угрозе взрыва на трех вокзалах и в двух аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Кинологи проверяют здания", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Библиотеке имени Ленина. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сегодня в Москве был "заминирован" Ярославский вокзал. Из здания были эвакуированы 450 человек.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.