Три вокзала и два аэропорта "заминированы" в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившие сообщения об угрозе взрыва на трех вокзалах и в двух аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Кинологи проверяют здания", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Библиотеке имени Ленина. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сегодня в Москве был "заминирован" Ярославский вокзал. Из здания были эвакуированы 450 человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.