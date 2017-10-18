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Дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве будет стоить 2,8 млрд рублей

Москва
18 октября, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Строительство четырехполосной трассы планируется завершить в 2019 году

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дорожники завершили подготовку проекта дублера Остафьевского шоссе через Южное Бутово, поселения Воскресенское, Рязановское и город Щербинку в Новой Москве. Стоимость трассы составит около 2,8 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

"Стоимость работ по строительству трассы составляет 2,8 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе главу департамента Владимира Жидкина.

Строительство дороги начнется в 2017 году и завершится в 2019 году, по его словам. Трасса будет четырехполосной, ее длина составит 3,75 км.

"Новая дорога соединит Рязановское и Щербинку в обход перегруженного Остафьевского шоссе", - добавил Жидкин.

Дорожники построят мост через реку Молодцы, установят более 1,2 км шумозащитных экранов и проложат безопасные пешеходные тротуары по всей длине трассы в рамках строительства дороги, продолжил он. На дублере будут оборудованы 13 автобусных остановок.

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