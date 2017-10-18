Более 140 тыс. москвичей поддерживают идею дополнительной подсветки пешеходных переходов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 140 тыс. москвичей поддержали идею установки дополнительной подсветки пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В проекте "Активный гражданин" в разделе "Городские новинки" более 140 тыс. горожан положительно оценили организацию дополнительной подсветки пешеходных переходов на дорогах Зеленограда. Средняя оценка этой новинки составила 4,79 балла из 5", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что более 125 тыс. граждан поставили ей 5 баллов, что составляет более 85% от общего числа проголосовавших.

Пилотный проект по организации дополнительной подсветки пешеходных переходов в Зеленограде был запущен в сентябре. Оборудованные дополнительными лампами переходы позволят обезопасить передвижение пешеходов в темное время суток. Подсветка "зебры" включается тогда, когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов. При этом дополнительно подсвечиваются дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход".

Отмечается, что на нерегулируемом переходе, где нет светофора, в темное время суток "зебра" и дорожные знаки светятся постоянно и позволяют вовремя заметить пешеходов. "Пилотный проект по подсветке пешеходных переходов получил свое развитие и уже до конца октября 79 пешеходных переходов по всей Москве будут оборудованы аналогичным оборудованием, повышающим безопасность передвижения пешеходов", - отметили в пресс-службе.