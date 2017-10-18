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Правительство Москвы продолжит поддерживать промышленность столицы

Москва
18 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

О необходимости поддержки отрасли мэр Сергей Собянин заявил в ходе посещения завода "Салют"

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Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время посещения АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют"

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время посещения АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы продолжат оказывать всевозможные меры поддержки столичной промышленности. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что промышленность является одной из важнейших отраслей для города.

18 октября мэр поздравил коллектив завода "Салют" со 105-летним юбилеем. Вместе с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым он осмотрел цех механообработки и сборочный цех АО "Научно-производственного центра газотурбостроения "Салют".

"Это одно из старейших столичных предприятий. Завод продолжает развиваться, в него вкладывают серьезные деньги, и в настоящее время это предприятие одно из лучших не только в России, но и в мире. Я уверен, что при такой поддержке он будет оставаться и работать на благо Москвы и в целом приносить заработок людям, которые работают на этом заводе", - сказал Собянин, добавив, что правительство города продолжит оказывать ей всяческие меры поддержки.

Рабочие завода обратились к мэру с просьбой об открытии дополнительного выхода из вестибюля на станции метро "Семеновская", откуда большинство из них добираются на работу. "Мы планируем сделать такую реконструкцию. Но она потребует закрытия на какой-то период этого вестибюля. Но мы планируем это сделать, и я думаю, что в 2018-2019 году мы это сделаем", - сказал Собянин.

Завод "Салют", основанный в 1917 году, входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - дочерней компании Объединенной промышленной корпорации "Оборонпром", входящей в состав ГК "Ростех". ОДК осуществляет разработку, производство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, корабельных силовых установок. За последние годы здесь была проведена модернизация.

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