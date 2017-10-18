Власти Москвы заявили о продолжении реформы уличной торговли

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Реформа системы нестационарной торговли будет продолжена, но подвергнется изменениям. Об этом сообщил в среду руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции, посвященной стрит-ретейлу и нестационарной торговле в столице.

В конце сентября 2017 года столичные власти сообщали о том, что реформа рынка нестационарной торговли завершена. Как отмечал тогда Немерюк, в Москве работает около 9 тыс. объектов нестационарный торговли, и их число и расположение не будет меняться.

Сейчас, по его словам, городом принято решение продолжить реформу уличной торговли. "Мы не закончили на 9 тыс. объектов, сейчас проводятся торги по павильонам... Она (реформа - прим. ТАСС) продолжает жить, но будет претерпевать различные изменения, так как появляются новые объекты", - сказал он.

По его словам, сейчас власти города активно взаимодействуют с представителями бизнеса по объектам нестационарной торговли и прислушиваются к пожеланиям предпринимателей.

"Сейчас мы заранее проводим все необходимые мероприятия, так называемые роуд-шоу, где рассказываем о конкурсных процедурах и формате проведения торгов. Все пожелания (предпринимателей) учтены", - добавил Немерюк.

О реформе

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2010 году запустил реформу уличной торговли, подвергнув критике работу уличных киосков. Кроме того, в декабре 2015 года правительство Москвы приняло постановление "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города".

Документом был утвержден список первой волны сноса самостроев, состоявший из 104 объектов, 97 из которых были принудительно снесены в ночь на 9 февраля 2016 года.

Объекты второй волны сноса мэрия утвердила в июне 2016 года, в список вошли еще 107 адресов. Также в августе 2016 года власти Москвы объявили о том, что собственникам сносимых объектов выплатят компенсации. Вторая волна сноса самостроя началась в ночь на 29 августа 2016 года.

Постановления правительства Москвы о расширении списка в третий и четвертый разы принимались в октябре и декабре 2016 года (по 43 объектам). Объекты третьей волны были снесены 5-6 декабря 2016 года, четвертой волны - 14-15 февраля 2017 года.

В числе самостроев, попавших под снос с февраля 2016 года, оказались в том числе два двухэтажных торговых павильона у станции метро "Чистые пруды", павильоны на Большой Сухаревской площади, пекарня у метро "Парк культуры", самострои на площадке перед метро "Петровско-Разумовская", мини-рынок на улице Егора Абакумова, торговый центр "Пирамида" на Пушкинской площади.