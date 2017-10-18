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Доля вакантных площадей для аренды на Садовом кольце в III квартале сократилась вдвое

Москва
18 октября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк связал снижение доли вакантных площадей с завершением программы "Моя улица"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные власти зафиксировали двукратное сокращение доли вакантных площадей для аренды на Садовом кольце в III квартале 2017 года. Об этом сообщил в среду руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции, посвященной стрит-ретейлу и нестационарной торговле в столице.

По его словам, такие показатели связаны с завершением благоустройства в центре Москвы по столичной программе "Моя улица".

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"Если взять по Садовому кольцу, то в первом полугодии во время ремонта [по программе "Моя улица"] было 12% свободных... площадей. Сейчас это 6%. Двукратное снижение в III квартале этого года было за счет того, что бизнес развивается", - сказал он.

Он отметил, что общая доля вакантных площадей в центральном районе Москвы на сегодняшний момент составляет 5,5%, что сопоставимо с уровнем в 2013 года (4%). После этого в 2014 году доля вакантных площадей выросла до 8%, а в 2015 году - до 10%.

Эксперт по торговой недвижимости Андрей Васюткин добавил, что Садовое кольцо является очень хорошим индикатором по ситуации на рынке этого сегмента недвижимости. По его словам, изначально в рамках начавшейся программы благоустройства никто не мог оценить последствия для бизнеса.

"Были компании, которые ушли после начавшейся программы реконструкции, так как не хотели лишаться части прибыли. Однако те, кто остался, рассчитывали на рост трафика и выручки после завершения: в первую очередь, по улицам, являющимися пешеходными", - сказал он. По данным эксперта, средний рост трафика по центральному округу составил 15%.

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