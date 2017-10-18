Количество продуктовых магазинов в центре Москвы увеличилось на 18% после реконструкции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные власти зафиксировали рост на 18% числа продуктовых магазинов в Центральном округе столицы после завершения благоустройства в рамках программы "Моя улица", сообщил в среду руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции, посвященной стрит-ретейлу и нестационарный торговле в столице.

"По сравнению с прошлым годом предприятий продовольственной торговли [в городе] стало больше на 8%, а в ЦАО - более чем на 18%", - сказал он.

Кроме того, по его словам, сейчас у москвичей и гостей столицы появилась возможность купить на Тверской улице иголки и нитки благодаря открытию профильных магазинов, чего не было ранее. Это говорит о позитивном влиянии программы благоустройства на рынок арендных ставок в центре города, считает Немерюк.

Он добавил, что позитивная динамика заметна также и в количестве ресторанов. "На сегодняшний день у нас количество ресторанов... увеличилось только за девять месяцев этого года более чем на 400", - сказал глава департамента, добавив, что на 1 сентября 2017 года в столице работало около 9546 ресторанов. Таким образом, рост составил 4%, это значительный рост после небольшой стагнации 2014 года, сказал Немерюк.

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача, как отмечают московские власти, создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

В 2017 году благоустроено более 80 территорий, в том числе участок Садового кольца от Долгоруковской улицы до Смоленской площади протяженностью 12,1 километра.