Угроза взрыва на московских вокзалах и в аэропортах не подтвердилась

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здания столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также трех вокзалов в Москве, угроза взрыва в них оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники оперативных служб проверили Павелецкий, Курский и Ярославский вокзалы, аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также здание Библиотеки имени Ленина. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.