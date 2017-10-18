Угроза взрыва на московских вокзалах и в аэропортах не подтвердилась

Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной радыМеждународная панорама 18 октября, 18:00
Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планетыСоциальная ответственность 18 октября, 17:57
Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часаОбщество 18 октября, 17:47
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупцииСпорт 18 октября, 17:47
Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октябряНовости партнеров 18 октября, 17:37
Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное таксиСоциальная ответственность 18 октября, 17:36
Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 17:02
Тур ЧР по настольному теннису станет первым крупным турниром в новом зале УГМКНовости партнеров 18 октября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здания столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также трех вокзалов в Москве, угроза взрыва в них оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники оперативных служб проверили Павелецкий, Курский и Ярославский вокзалы, аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также здание Библиотеки имени Ленина. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.