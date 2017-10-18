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Угроза взрыва на московских вокзалах и в аэропортах не подтвердилась

Москва
18 октября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Кинологи также проверили здание Библиотеки имени Ленина, угроза взрыва в нем оказалась ложной

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здания столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также трех вокзалов в Москве, угроза взрыва в них оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники оперативных служб проверили Павелецкий, Курский и Ярославский вокзалы, аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также здание Библиотеки имени Ленина. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

 

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