Москвички смогут пройти быстрое обследование на рак груди в столичных поликлиниках

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дни открытых дверей пройдут в поликлиниках Москвы с 20 по 31 октября в рамках Всемирного дня борьбы против рака молочной железы. Как сообщил журналистам в среду главный внештатный специалист-онколог столичного департамента Игорь Хатьков, в рамках акции москвички смогут бесплатно пройти ускоренное обследование на наличие рака груди и получить консультации врачей-онкологов.

"С 20 октября у нас планируются дни бесплатной диагностики. Акция "Вместе против рака груди!" организована почти во всех округах, почти во всех поликлиниках, оснащенных маммографами", - пояснил Хатьков.

В период проведения акции врачи-маммологи будут бесплатно проводить первичный осмотр и диагностику молочных желез в поликлиниках, онкологических диспансерах, клинических научных центрах. В случае обнаружения заболевания пациентки получат рекомендации по лечению. Всего в акции принимают участие 118 медицинских организаций, их адреса опубликованы на официальном сайте департамента здравоохранения.

По словам Хатькова, в настоящее время в России, как и в большинстве других стран мира, онкологические заболевания занимают второе место по смертности населения после сердечно-сосудистых. Рак молочной железы - самая распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя диагностика заболеваний молочной железы позволяет полностью вылечить болезнь в 98% случаев.

Ежегодно около 6 тыс/ жительниц Москвы обращаются в учреждения здравоохранения с раком молочной железы, в наиболее распространенную возрастную категорию заболевания входят женщины в возрасте от 39 лет.