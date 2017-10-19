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Марки с изображением Останкинской башни появятся к ее 50-летию

Москва
19 октября, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Марка будет выпущена тиражом 60 тыс. экземпляров

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Юбилейная марка, посвященная 50-летию Останкинской башни, появится в продаже в почтовых отделениях столицы 3 ноября. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году Останкинская телебашня празднует свой 50-летний юбилей. 3 ноября в честь круглой даты на высоте 337 метров в башне состоится торжественное гашение юбилейной марки: на нее поставят почтовый штемпель. Тираж марки составит 60 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

На марке изображена башня в праздничной расцветке на фоне вечернего неба, которое украшает число 50.

Официальная дата запуска телебашни - 5 ноября 1967 года. Тогда была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, началась работа четырех телевизионных и трех радиовещательных каналов. В 1967 году башня передавала сигнал на расстояние 120 км.

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