Безработный житель Подмосковья ограблен в столице на 40 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Москвы разыскивает четырех грабителей, отобравших сумки с деньгами у мужчины, распылив ему в лицо газовый баллончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне днем в полицию от граждан поступило сообщение о разбое на Люблинской улице, д. 163/1. Полицейские установили, что четверо неизвестных в масках брызнули из газового баллончика с перцовой смесью в лицо неработающему мужчине, проживающему в подмосковном Реутове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные похитили у жертвы две сумки, в которых находилось $700 тыс. - материальный ущерб превысил 40 млн рублей. Полицией возбуждено дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.