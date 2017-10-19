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Безработный житель Подмосковья ограблен в столице на 40 млн рублей

Москва
19 октября, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Полиция разыскивает четырех подозреваемых

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Москвы разыскивает четырех грабителей, отобравших сумки с деньгами у мужчины, распылив ему в лицо газовый баллончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне днем в полицию от граждан поступило сообщение о разбое на Люблинской улице, д. 163/1. Полицейские установили, что четверо неизвестных в масках брызнули из газового баллончика с перцовой смесью в лицо неработающему мужчине, проживающему в подмосковном Реутове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные похитили у жертвы две сумки, в которых находилось $700 тыс. - материальный ущерб превысил 40 млн рублей. Полицией возбуждено дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.

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