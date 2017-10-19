Полиция опровергла информацию об обнаружении в квартире в Москве 200 кг взрывчатки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию о том, что в квартире в Москве было обнаружено около 200 кг взрывчатки.

"ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что размещенная в некоторых СМИ информация о якобы обнаруженных в квартире одного из домов на севере столицы взрывчатых веществах не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что москвич хранил в своей квартире почти 200 кг взрывчатых веществ.