Полиция опровергла информацию об обнаружении в квартире в Москве 200 кг взрывчатки

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию о том, что в квартире в Москве было обнаружено около 200 кг взрывчатки.
"ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что размещенная в некоторых СМИ информация о якобы обнаруженных в квартире одного из домов на севере столицы взрывчатых веществах не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе московской полиции.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что москвич хранил в своей квартире почти 200 кг взрывчатых веществ.