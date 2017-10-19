Часть корпусов проблемного ЖК "Царицыно" могут быть сданы до конца 2018 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Часть корпусов проблемного ЖК "Царицыно" при условии быстрого оформления необходимой документации могут быть сданы до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Владимира Ресина.

Плановое заседание рабочей группы по защите прав дольщиков по городу Москве состоялось в столичном Стройкомплексе. В ходе заседания было отмечено, что правительством города определены меры по началу возобновления работ по второй очереди. В частности, определен технический заказчик в лице структуры банка "Российский капитал", в также определен генподрядчик достройки объекта - компания "Стратегия".

По словам руководителя компании "Стратегия" Андрея Шарова, "23-25 корпуса, находящиеся на едином стилобате, возможно сдать до конца следующего года, при условии максимально быстрого оформления всей градостроительной документации". Оставшиеся шесть корпусов планируется сдать в период 2018-2020 годов. Как отмечается, завершение работ по городской инженерии и строительству объектов соцкультбыта взял на себя город.

Ресин отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, где найти деньги на достройку проблемного жилого комплекса. Для этого, как отмечается, городом выделяются несколько дополнительных участков, дается возможность построить 300 тыс. жилья в качестве компенсации новым инвесторам за достройку объектов.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, застройщик не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 на жилые помещения.

В январе 2017 года в отношении главы ОАО "МКХ" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело № 77-16-7/7 по ст. 159 УК РФ. В августе 2017 года Пинкевич был арестован Тверским судом по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к настоящему времени включены 807 человек.