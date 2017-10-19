Власти Москвы впервые перекроют Тверскую улицу в новогодние праздники

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные власти в рамках проведения новогодних мероприятий впервые перекроют Тверскую улицу от Триумфальной улицы до Манежной площади. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
"В новогодние праздники будет впервые перекрыта Тверская от Триумфальной до Манежной. Это больше, чем на День города: от Пушкинской до Манежной", - сказали в "Московских сезонах".
Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что Тверская улица будет пешеходной в течение трех дней следующего года.
"Мы хотим сделать Тверскую улицу пешеходной. 31 декабря, 1 и 2 января Тверская станет пешеходной", - сказал он.
Ранее Немерюк отмечал, что в рамках новогодних мероприятий в этом году будет сделана архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, появится 50 масштабных световых арт-объектов, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия будут проводиться на 70 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
"Путешествие в Рождество" - крупнейший в Европе рождественский фестиваль. В прошлом году его площадки посетили 12,2 млн человек. Предстоящий фестиваль, по предварительным оценкам, принесет бюджету столицы более 5 млрд рублей налоговых доходов.