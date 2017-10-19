Власти не планируют размещать мусор на полигоне "Малинки" в Новой Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные власти не намерены использовать полигон "Малинки" в Новой Москве для размещения бытовых отходов. Об этом на заседании Московской городской думы в четверг сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Гасан Гасангаджиев.

Ранее в четверг Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил о том, что узнал от местных жителей о планах властей построить новый полигон "Малинки" на территории старой свалки, закрытой в 2016 году, после того, как Троицкий и Новомосковский административные округа вошли в состав Москвы, и участок, где расположен полигон, оказался в границах населенного пункта. СПЧ обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить законность строительства новой свалки и привлечь к проведению проверок специалистов Росприроднадзора. В СПЧ отмечают, что жители расположенных рядом с полигоном поселков и садовых товариществ опасаются, что новая свалка усугубит ситуацию с питьевой водой на всей близлежащей территории, включая южные, юго-западные и западные территории Московской области.

"У правительства Москвы потребности в размещении на этом объекте ТБО (твердых бытовых отходов - прим. ТАСС) на сегодняшний момент нет", - сказал Гасангаджиев.

Глава департамента пояснил, что объект будет разморожен только для того, чтобы обеззаразить территорию после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. "Размещение объекта было превышено по закрепленным разрешенным показателям, не выполнялись такие мероприятия, как пересыпка слоев [грунтами], что привело к существенному нарушению <…> Когда эта чрезвычайная ситуация была обнаружена, был разработан комплекс мероприятий", - сказал Гасангаджиев.

Он уточнил, что специалистам предстоит выровнять склоны полигона за счет строительных грунтов. "Пологость должна быть восстановлена, и она может быть восстановлена только за счет строительных грунтов, которые мы получаем при проведении работ по тому же самому метрополитену. Это называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия", - сказал глава департамента.

Гасангаджиев добавил, что на полигоне построили очистные сооружения для обеззараживания грунтовых вод и укрепили саму гору, оббив ее шпунтом, чтобы ограничить попадание фильтрата (опасная жидкость, образующаяся в результате гниения мусора) в подземные источники воды. "Очень серьезно ограничен срок жизненного цикла этого полигона, до конца 2024 года. И весь реализованный комплекс мероприятий направлен именно на то, чтобы обеззаразить существующий объект до этого срока", - отметил чиновник.

Позиция Госэкспертизы и Росприроднадзора

Главгосэкспертиза, помимо "восстановления ландшафта", указала вторую цель разморозки полигона "Малинки" - "дозагрузку" свалки, не уточнив, чем именно будет дозагружаться объект. В опубликованном 19 сентября на сайте ведомства сообщении отмечается, что "в рамках проекта будут проведены аварийно-восстановительные мероприятия и дозагрузка существующего захоронения полигона, а также создана опытно-экспериментальная площадка для приема и безопасного захоронения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов с целью восстановления нарушенного рельефа и создания упорядоченного ландшафта".

В департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) не ответили на вопрос ТАСС о том, что именно планируют захоронять на полигоне "Малинки". В ведомстве отметили, что обновленная свалка не навредит окружающей среде, если эксплуатант будет соблюдать все "проектные решения". "При неукоснительном соблюдении эксплуатирующей организацией принятых проектных решений воздействие на окружающую среду при строительстве объекта не превысит нормативные показатели, установленные законодательством Российской Федерации", - пояснили ТАСС в департаменте Росприроднадзора по ЦФО. В ведомстве добавили, что специалисты будут следить за состоянием воздуха, воды, растений и животных в районе полигона "Малинки".