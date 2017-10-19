Одна из старейших в Москве гимназия имени Капцовых отметила 125-летний юбилей

Директор гимназии №1520 имени Капцовых Вита Кириченко во время встречи с учениками в читальном зале гимназии © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Директор гимназии №1520 имени Капцовых Вита Кириченко во время встречи с учениками в читальном зале гимназии © Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Выпускники нескольких поколений отметили юбилей одного из старейших образовательных учреждений Москвы ГБОУ "Гимназия № 1520 имени Капцовых". 125-летие "капцовки" пришли отметить нынешние учащиеся и знаменитые выпускники - артисты эстрады, театра и кино, режиссеры и журналисты, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная часть мероприятия прошла в Московском театре мюзикла, гимназисты приняли участие в театрализованном представлении вместе с известными творческими коллективами. Праздничный концерт "Звезды третьего тысячелетия" открылся выступлением ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ - участниц Ежегодного международного фестиваля "Спасская башня". В зрительном зале - педагоги и ученики, они громко приветствовали артистов и вместе с ними пели школьные песни, а некоторые даже танцевали.

За время своего существования гимназия воспитала не одно поколение именитых писателей, драматургов, художников, медиков, журналистов, общественных деятелей. В разные годы школу закончили народный артист СССР Андрей Гончаров, народная артистка РСФСР Людмила Целиковская, поэт-фронтовик Юлия Друнина, вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына, актер Антон Табаков, писатель Виктор Пелевин, режиссер Федор Бондарчук, актер Михаил Ефремов, актриса Юлия Рутберг, актриса и певица Алика Смехова, режиссер Резо Гигинеишвили.

Капцовка и капцовцы

За приверженность традициям школу прозвали "капцовкой", а учащихся, выпускников и педагогический коллектив - "капцовцами".

"История школы начинается в далеком 1892 году. 125 лет назад гласный (избранный представитель - прим.ТАСС) Московской Городской думы, потомственный почетный гражданин города, купец первой гильдии Александр Сергеевич Капцов пожаловал городу 190 тыс. рублей на обустройство начального училища для мальчиков. 125 лет - возраст солидный. Сколько достойных граждан страны воспитала школа за это время", - сказал со сцены ведущий праздника, один из учеников школы.

Директор Вита Кириченко поздравила гостей праздника с юбилеем гимназии и поблагодарила учеников за хорошую успеваемость, педагогов - за высокие профессиональные достижения, а родителей - за оказанное доверие и вклад в воспитание детей. "Сегодня гимназия Капцовых - это 1620 учеников, педагогический коллектив, наши родители, наши друзья. Нам есть чем гордиться, есть к чему стремиться. Поздравляю всех с праздником, желаю, чтобы гимназия Капцовых всегда оставалась школой творчества, радости, созидания", - отметила она.

Звезды тысячелетия

В день рождения гимназии, как и каждый год 19 октября, получили награды ученики, педагоги, родители и партнеры гимназии, каждый из которых показал высокие результаты успеваемости или внес заметный вклад в работу образовательного учреждения в минувшем учебном году.

Управляющий Совет гимназии назвал победителей в номинациях "Звезда нового тысячелетия", "За покорение вершин знаний", "Яркое дарование", "За открытие звезд нового тысячелетия", "За значительный личный вклад в развитие Гимназии №1520 имени Капцовых", "За творческое содружество в формировании интеллектуальной элиты".

Высшей наградой Гимназии считается знак "За заслуги перед Гимназией Капцовых", ее получил выпускник 2017 года Антон Власов. В минувшем учебном году он сдал на максимальные 100 баллов ЕГЭ сразу по трем предметам: по математике, английскому языку и химии.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в моем всестороннем развитии. Спасибо вам, Вита Викторовна, за то, что сохраняете традиции гимназии и создаете такую атмосферу", - сказал со сцены выпускник.

Традиции и новаторство

Как сказала Кириченко ТАСС, сегодня достижение высокого уровня успеваемости школьников возможно только в условиях качественной образовательной среды. "За последние пять лет Москва сильно преобразилась, я бы уже давно присвоила ей статус "Москва - город для школьников". Она стала большой площадкой с разнообразной образовательной средой, которая помогает детям открывать себя", - сказала директор школы.

По ее словам, во многом на повышение качества современного образовательного процесса влияет проект "Московская электронная школа", который реализуется во всех учебных учреждениях столицы. Двое педагогов гимназии уже получили гранты за разработку лучших сценариев уроков.

Сама Кириченко выразила отношение к реформе как "к данности нашего времени", но отметила, что при реализации проекта важно правильно совмещать традиции и новаторство и избегать излишней интерактивности.

"Трудно представить себе завтрашнюю Москву без "Электронной школы". Безусловно, проект - это помощник для учителя, но им учебный процесс ограничиваться не должен. Как говорят разработчики и руководитель департамента образования (Исаак Калина - прим.ТАСС), время отберет из проекта лучшее", - заключила Кириченко.