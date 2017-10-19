Станцию метро "Савеловская" в Москве проверяют из-за бесхозного предмета

Биатлонистка Васнецова включена в резервный состав сборной России вместо СлепцовойСпорт 19 октября, 20:13
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних летПолитика 19 октября, 19:56
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские проверяют территорию станции метро "Савеловская" в Москве из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория метро проверяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают полицейские и кинологи с собаками.