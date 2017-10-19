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Станцию метро "Савеловская" в Москве проверяют из-за бесхозного предмета

Москва
19 октября, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на месте работают полицейские и кинологи с собаками

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские проверяют территорию станции метро "Савеловская" в Москве из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория метро проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают полицейские и кинологи с собаками.

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