Станцию метро "Савеловская" в Москве проверяют из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские проверяют территорию станции метро "Савеловская" в Москве из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория метро проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают полицейские и кинологи с собаками.