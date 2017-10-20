Реконструированный павильон "Книги" на ВДНХ представил читателям самые современные сервисы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Отреставрированный павильон "Книги" на ВДНХ в четверг открыл двери для посетителей, сегодня это многофункциональное культурное пространство с читальными залами, площадкой для проведения лекций, встреч и дискуссий.

Как сообщил ТАСС генеральный директор РОСИЗО Сергей Перов, павильон изначально позиционировался как храм знаний. "За всю свою историю он ни разу не менял своего предназначения, и это чрезвычайно редкая ситуация для архитектурных объектов ВДНХ, - рассказал он. - С 1954 года и вплоть до 2000-х годов павильон №516 "Книги" работал как книжный магазин. В советское время там продавали литературу разного толка, в том числе и агитационную".

Куратор павильона "Книги" Артем Новиченко в беседе с ТАСС отметил, что павильон реставрировали четыре месяца. "Мы пытались сохранить исторический облик, но чтобы это выглядело стильно и уютно. Помогло цветовое решение: нейтральные тона в сочетании с живыми растениями", - рассказал он.

"Новая мебель удобна и для работы и для отдыха, везде полно спрятанной электроники, а если посмотреть наверх - хрустальные люстры советских времен и лепнина, - добавил он. - Мне кажется, получилось гармонично. Именно так я себе и представляю современное культурное пространство".

Для удобства посетителей входная зона павильона оборудована сенсорными экранами, позволяющими посмотреть каталог книг или записаться в очередь на чтение. На площадке будут доступны услуги типографии, где можно напечатать собственную книгу. Здесь также расположена точка буккроссинга - популярного движения, которое предлагает обмен прочитанными книгами. Кроме того, в павильоне можно выпить кофе и полюбоваться природой сквозь огромные витражные окна.

В павильоне представлена библиотека из лучших современных изданий: победители литературных премий последнего столетия, популярная наука, современная русская поэзия, книги по философии, социологии, антропологии и альбомы по искусству. Здесь также запущен сервис литературных рекомендаций: каждый читатель может посоветоваться с профессиональным литературоведом и составить личный план чтения, а услуга "Книжный консьерж" поможет найти и организовать бесплатную доставку издания для искушенных читателей из любой точки мира. В помощь книголюбам созданы тематические подборки, рекомендованные известными людьми, например, Альбертом Эйнштейном и Стивом Джобсом.

Кураторские программы

По словам другого куратора павильона Владислава Тимкина, в ближайшее время гостей ждет увлекательная программа, включающая просмотры кино, лекции.

"В первые недели работы мы смотрим "Зеркало" Тарковского вместе с кинокритиком Сергеем Филипповым, устраиваем презентацию книги Cергея Кавтарадзе "Анатомия Архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле", - рассказал он. - Будет обсуждение истории ВДНХ в цикле лекций "Читаем архитектуру". Кроме того, литературовед Борис Ланин прочтет лекцию "Антиутопия: литература, кино или неизбежное грядущее?", а культуролог Оксана Мороз объяснит, так уж ли драматична потеря навыка внимательного чтения в рамках беседы "Практики чтения в цифровую эпоху".

Павильон "Книги" устроен в первую очередь для уютного чтения и общения. "Здесь есть площадка для дискуссий, открытое пространство, отсутствие барьеров: бери любую книгу и читай, обсуждай, делись", - заметил куратор Артем Новиченков.