Мужчина получил травмы после падения на рельсы на станции метро "Выхино"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции подняли с путей мужчину, упавшего на рельсы на станции метро "Выхино", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Около 23:40 мск мужчина упал на пути на станции метро "Выхино". По предварительным данным, в результате падения человек получил травмы", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, сотрудники полиции извлекли человека с путей и передали медикам для оказания помощи.
"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал он.