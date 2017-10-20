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Мужчина получил травмы после падения на рельсы на станции метро "Выхино"

Москва
20 октября, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Сотрудники полиции извлекли человека с путей и передали медикам для оказания помощи

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции подняли с путей мужчину, упавшего на рельсы на станции метро "Выхино", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 23:40 мск мужчина упал на пути на станции метро "Выхино". По предварительным данным, в результате падения человек получил травмы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники полиции извлекли человека с путей и передали медикам для оказания помощи.

"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал он.

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